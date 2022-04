La Serbie confirme vouloir acquérir 12 Rafale neufs

La Serbie a confirmé le 11 avril vouloir acheter 12 chasseurs Rafale neufs à la France, précisant que des négociations dans ce sens étaient menées depuis maintenant un an. Le président serbe Aleksandar Vucic a aussi déclaré à l'agence Reuters que Belgrade cherchait la meilleure façon de les payer « sans mettre en péril nos finances publiques ».



Il a par ailleurs ajouté que la Serbie envisageait également d'acheter 12 autres avions de combat d'occasion en provenance d'un autre pays occidental, sans en dire davantage.



Le ministre de la Défense serbe Nebojsa Stefanovic avait déjà indiqué en décembre que son armée de l'air penchait vers l'acquisition du Rafale de Dassault Aviation. L'armée de l'air serbe dispose aujourd'hui de 13 chasseurs MiG-29 Fulcrum ainsi que d'une quinzaine de vénérables avions d'attaque au sol Soko J-22 Orao. Ces derniers pourraient aussi être remplacés dans un second temps.



Pour rappel, la Serbie s'est engagée dans un processus de préparation à une adhésion à l'UE depuis 2009, Belgrade multipliant les signes de rapprochement avec les industriels européens au détriment de ses fournisseurs russes historiques depuis quelques mois. Le ministère de la Défense de Serbie vient par exemple de commander deux C295 à Airbus DS en février, des appareils livrés à partir de la fin 2023 en configuration de transport. Belgrade a par ailleurs voté trois fois contre la Russie à l'ONU depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.



Il n'en reste pas moins que les relations entre l'UE et la Serbie restent encore compliquées, comme en témoigne la récente livraison à Belgrade d'un système antimissile à moyenne portée FK-3 par six avions militaires Xi'an Y-20 de la Force aérienne chinoise. Cette livraison a d'ailleurs été freinée par plusieurs pays de l'OTAN.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)