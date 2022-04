La Royal Air Force utilisera les L-159E de Draken International en tant qu'« Aggressor »

C'est une conséquence directe de la mise en retraite du Hawk T1 au Royaume-Uni le mois dernier. La Royal Air Force (RAF) va faire appel aux services de la société américaine Draken International pour l'entraînement au combat de ses pilotes d'Eurofighter Typhoon et de F-35, en attendant la mise en place d'une solution plus pérenne.



Dans le cadre d'un contrat baptisé Interim Red Air Aggressor Training Service (IRAATS), qui sera effectif à partir du 1er juillet, Draken Europe va déployer des L-159E Honey Badger produits par l'avionneur tchèque Aero Vodochody pour constituer une flotte d'agresseurs (plastronage Red Air).



Ces avions militaires seront pilotés par d'anciens pilotes de chasseurs expérimentés et sous la réglementation de l'autorité de l'aviation civile britannique (UK CAA). Les L-159E seront basés à l'aéroport international de Teesside, au côté de la flotte de Falcon 20 de Draken racheté à Cobham Aviation Services.



Selon la RAF, le L-159E offre des capacités accrues par rapport au Hawk grâce à un rayon d'action plus important et la présence d'un radar et d'un récepteur d'alerte.

Le contrat a été signé le 28 mars dernier pour une durée de trois ans (jusqu'en juin 2025), avec la possibilité de le prolonger de trois ans.



Cette solution sera utilisée jusqu'à la mise en place du programme NGOT (Next Generation Operational Training).



Draken International vient par ailleurs de perdre un contrat similaire avec l'US Air Force (contrat ADAIR) à Nellis, un contrat non renouvelé qui arrive à échéance en juin prochain.



(Photo © Jose M. Ramos - Draken International)