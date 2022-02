La Royal Air Force commande des Falcon 900LX pour remplacer ses BAe146

La Royal Air Force annonce qu'elle a choisi le Falcon 900LX de Dassault Aviation pour remplacer ses vénérables avions de transport quadriréacteurs BAe146.



Le ministère de la Défense britannique (MOD) a ainsi signé un contrat de 80 millions de livres sterling (95 millions d'euros) avec l'opérateur Centreline, basé à Bristol, pour remplacer ses quatre BAe146 avec deux exemplaires du jet triréacteur de Dassault.



Ce contrat, notifié par le Defence Equipment and Support (DE&S), la branche d'approvisionnement du MOD, comprend l'acquisition de deux Falcon 900LX, accompagné d'un soutien initial de deux ans, avec une option pour trois années supplémentaires si nécessaire. Leur rôle sera notamment s'assurer le transport des membres du gouvernement et du MOD, voire de la famille royale.



La Royal Air Force note que les nouveaux appareils seront plus économiques et plus durables, avec une importante réduction de la consommation de carburant et des émissions. Ils pourront également voler plus loin, offrant au Royaume-Uni une plus grande opportunité à s'engager auprès de ses alliés et partenaires clés. Le Falcon 900LX dispose en effet d'un rayon d'action de 8800 km (avec 6 passagers).



La Royal Air Force note que le Falcon 900LX a remporté l'appel d'offres en tant que « candidat hors pair en termes de performances, de coût et de délais ».



Le programme s'établit en deux phases. La première phase verra les nouveaux appareils initialement exploités par des équipages mixtes (personnels civils et RAF). Dans un second temps, les appareils seront équipés d'un système de protection antimissile par brouillage et d'un système de communications militaires pour offrir une capacité complète. Les nouveaux Falcon 900LX seront alors uniquement opérés par du personnel de la RAF.



Quant aux quatre BAe146, la force aérienne de l'armée britannique précise que deux exemplaires seront conservés au musée British Airliner Collection à Duxford et au South Wales Aviation Museum à St Athan. Les deux autres ont été rachetés par un opérateur civil.



(Photo © Dassault Aviation / Katsuhiko Tokunaga)