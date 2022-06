La Royal Air Force abandonne son programme d'effecteurs déportés Mosquito

La RAF revient au réalisme. L'armée de l'air britannique a annulé son programme d'effecteurs déportés Mosquito (Loyal Wingman), souhaitant un « changement de direction » pour le programme LANCA (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft).



La décision a été annoncée par le ministère de la Défense (MoD) le 24 juin qui souhaite désormais parvenir aux mêmes capacités, mais « par d'autres moyens ».



« L'accumulation d'analyses a conclu qu'une capacité et une rentabilité plus avantageuses semblent réalisables grâce à l'exploration de capacités additives plus petites, moins coûteuses, mais toujours très performantes » ajoute le MoD.



Le projet de drone de combat Mosquito est né au début de l'année dernière dans le sillage du programme LANCA mené depuis 2015 par le Rapid Capabilities Office (RCO) de la Royal Air Force. L'idée était de rendre cet UCAV capable d'opérer aux cotés d'appareils comme le F-35B et plus tard le Tempest. La phase de conception était évaluée à une trentaine de millions de livres sterling.



Le Mosquito est ainsi cloué au sol un peu plus d'un an avant la date qui était programmée pour son premier vol (fin 2023).



Le ministère de la Défense britannique n'entend cependant pas complétement abandonner ses projets de « Loyal Wingman » pour la période post-2035, avec son Future Combat Air System (FCAS), « où l'intégration par le biais d'une approche système de systèmes a été une exigence clé dès le départ».



(Image © MoD)