La République tchèque veut garder ses Gripen plus longtemps

La République tchèque ne veut pas vivre ce que connaît actuellement la Slovaquie voisine qui se trouve aujourd'hui sans avions de combat. Les gouvernements suédois et tchèque sont en discussions pour prolonger le bail des JAS-39 Gripen de six années supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'en 2035.



Prague souhaiterait en effet se donner des marges de manoeuvre dans l'hypothèse d'un retard des livraisons de ses futurs F-35 (contrat non encore signé), alors que le remplacement de ses Gripen devait initialement intervenir à partir de 2027.



Pour rappel, la République tchèque a soumis en octobre une lettre officielle auprès des États-Unis pour acquérir des avions de combat de cinquième génération F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) de Lockheed Martin. Prague veut acquérir 24 F-35A, l'équivalent de deux escadrons, augmentant considérablement les capacités aériennes dans la région.



Le F-35A est donné largement favoris pour équiper la Force aérienne tchèque, même si Prague reste officiellement ouvert à d'autres propositions. La finalisation du contrat est cependant attendue pour le second semestre.



(Photo © Ministerstvo obrany ČR)