La République tchèque veut doubler la taille de sa future flotte d'hélicoptères militaires H1

L'invasion de l'Ukraine par la Russie continue à doper les ventes des industriels américains en provenance des pays d'Europe.



La République tchèque prévoit désormais d'ajouter une douzaine d'hélicoptères AH-1Z Viper et UH-1Y Venom supplémentaires, des hélicoptères produits par Bell (groupe Textron), la flotte de son armée de l'air étant aujourd'hui jugée sous équipée par la Ministre tchèque de la Défense Jana Černochová.



Prague a déjà commandé 8 hélicoptères UH-1Y Venom et 4 AH-1Z Viper en 2019, un contrat estimé à 14,5 milliards de couronnes tchèques (590 millions d'euros). Les premières machines sont d'ailleurs actuellement en cours d'assemblage (photo) dans l'usine de Bell à Amarillo (Texas).



La République tchèque est le tout premier client à l'export du programme UH-1Y. Les premiers hélicoptères H1 attendus par l'armée tchèque sont livrables à partir de l'année prochaine.



L'armée de l'air tchèque aligne aujourd'hui 44 hélicoptères militaires, dont 19 Mi-8 et 15 Mi-24 de fabrication soviétique. Ces machines les plus récentes sont dix hélicoptères de transport W-3A Sokol livrés par PZL à partir de 1997 (en échange d'une dizaine de MiG-29 pour la Pologne).



La République tchèque prévoit d'augmenter ses dépenses de défense à hauteur de 2% de son PIB (1,5% en 2021) dans les prochaines années, conformément à ses engagements envers l'OTAN.



(Photo © Bell)