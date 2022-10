La République tchèque soumet sa demande d'achat de F-35 aux États-Unis

Prague annonce avoir envoyé officiellement une lettre de demande auprès des États-Unis visant à l'acquisition de l'avion de combat de cinquième génération F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) de Lockheed Martin.



Le ministère de la Défense tchèque précise que ce document n'est pas une exigence contraignante, mais qu'il formalisait son « intérêt à entamer des négociations avec la partie américaine sur l'achat des appareils ».



Prague veut acquérir 24 F-35A, l'équivalent de deux escadrons, augmentant considérablement les capacités aériennes dans la région.



Des négociations entre les deux parties doivent se poursuivre aux États-Unis dans les prochains jours, notamment sur une implication éventuelle de l'industrie tchèque. Le contrat pourrait quant à lui être ficelé avant le 1er octobre 2023.



Le F-35A est donné largement favoris pour équiper la force aérienne de la République tchèque depuis l'année dernière, alors qu'une compétition est en cours pour venir remplacer les 14 Jas-39 Gripen loués à la Suède, à horizon 2027. Le gouvernement tchèque a autorisé son ministère de la Défense à négocier l'achat des JSF en vue de l'expiration du bail des Gripen.



Le Premier ministre tchèque Petr Fiala et le Vice Président en charge des ventes du programme F-35 de Lockheed Martin avaient tous deux annoncé que les discussions sur le sujet étaient déjà à un stade très avancé au mois de juin. En septembre, les premières réunions entre des équipes d'experts tchèques et américaines avaient été mises en place.



Cette annonce officielle intervient alors que le Congrès des États-Unis vient d'approuver une aide militaire à la République tchèque valorisée à 100 millions de dollars pour renforcer la modernisation des forces armées tchèques et remplacer en partie des matériels qu'elle a fournis à l'Ukraine ces derniers mois, avec en plus 6 millions de dollars destinés à la constitution d'équipes de cyber-intervention dans les forces armées tchèques pour contrer la Russie dans ce domaine.



