La République tchèque sélectionne le C-390 pour sa future flotte de transport militaire

Le ministère tchèque de la Défense a annoncé l'ouverture de négociations avec Embraer, dans le but de doter ses forces armées de deux C-390. Les appareils doivent permettre au pays d'augmenter ses capacités de transport militaire, notamment dans le cadre d'opérations aéroportées, de ravitaillement en vol, d'évacuation médicale, d'aide humanitaire et de lutte contre les incendies.



Les négociations engloberont un volet soutien, avec des solutions de formation des pilotes, des chefs de soute et des techniciens, la mise à disposition de pièces de rechange et un accompagnement d'Embraer à la mise en service.



La République tchèque devient ainsi le sixième pays à exprimer son intérêt pour le C-390, le dernier en date à avoir entamé des négociations étant l'Autriche.



Embraer souligne par ailleurs qu'Aero Vodochody produit des éléments de la partie arrière du fuselage, les portes pour les parachutistes et l'équipage, la porte de secours et les écoutilles, la rampe de chargement et le bord d'attaque fixe.



(Photo © Embraer)