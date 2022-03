La reprise du trafic ralentie par omicron en janvier

L'IATA a constaté que la reprise du trafic avait été ralentie mais pas stoppée au cours du mois de janvier par rapport au mois de décembre 2021. Cela est dû à la remise en place de restrictions de voyage à la suite de la propagation du variant omicron.



Grâce au déploiement de la vaccination, les restrictions ont toutefois été très limitées par rapport à janvier 2021 et le trafic a pu augmenter de 82,3%. Il a toutefois été inférieur de 4,9% à celui de décembre et de 49,6% à celui de janvier 2019. Cela a concerné aussi bien le trafic domestique que le trafic international.



En Europe, le trafic international a plus que triplé par rapport à janvier 2021 pour une capacité doublée. C'est dans cette région que la hausse la plus importante a été observée.



« Le renforcement des contrôles aux frontières n'a pas empêché la propagation du variant. Mais là où l'immunité de la population était forte, les systèmes de santé publique n'ont pas été débordés. De nombreux gouvernements sont en train d'ajuster les politiques relatives à la covid-19 pour les aligner sur celles des autres virus endémiques. Cela inclut la levée des restrictions de voyage qui ont eu un impact si dévastateur sur les vies, les économies et la liberté de voyager », constate Willie Walsh, directeur général de l'IATA.