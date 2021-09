La reprise du trafic estival se confirme en août pour Vinci Airports

Vinci Airports a constaté que le trafic dans ses aéroports était en baisse de 56,6% au mois d'août 2021 par rapport à août 2019. La société voit dans cette statistique une confirmation de la reprise constatée en juillet. Le trafic sur huit mois reste toutefois inférieur de 74,6% à celui d'il y a deux ans.



Elle explique qu'une progression intéressante a été enregistrée en Europe, permise par l'instauration du passe sanitaire en France et au Portugal. Les aéroports d'Amérique du Sud ont quant à eux presque retrouvé leur niveau pré-covid.



En revanche, la poursuite des restrictions et le redémarrage de l'épidémie aux Etats-Unis ont empêché toute progression, tandis que les aéroports asiatiques se trouvent toujours dans une situation difficile.



En ce qui concerne la France, le trafic d'août est en baisse de 36,5% par rapport à 2019 et le trafic sur huit mois de 68,7%, trahissant un début d'année très laborieux.