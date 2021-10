La réelle reprise du secteur MRO en Europe sera pour 2025

#MROE Les nouvelles prévisions des dépenses en MRO pour l'Europe ont été présentées par le cabinet Oliver Wyman à Amsterdam, en marge du salon MRO Europe qui se tiendra les 20 et 21 octobre.



Le secteur devait ainsi voir son chiffre d'affaires atteindre les 15 milliards de dollars en 2021 et les 20 milliards de dollars en 2022, à comparer aux 12,7 milliards de dollars dépensés en Europe l'année dernière, au plus fort de la crise.



Les dépenses en MRO du continent resteront cependant bien inférieures (-42%) à celles de l'année de référence, 2019 (25,8 milliards de dollars). Selon les prévisions du cabinet Oliver Wyman, l'Europe retrouvera ainsi une activité égale à celle de 2019 en 2025, alors que la reprise du secteur est annoncée pour l'ensemble du monde deux ans plus tôt.



À plus long terme, les perspectives restent particulièrement positives avec un secteur qui devrait atteindre les 28,4 milliards de dollars en 2030, soit au-dessus des anciennes prévisions de 2019 (27,2 milliards de dollars).



Oliver Wyman note cependant que la reprise sera inégale, avec une quasi-stagnation des dépenses en maintenance cellule et une très faible augmentation des dépenses de MRO moteurs sur la période (+1% par an), conséquences croisées de la diminution du taux d'utilisation des appareils durant la crise et de l'augmentation du nombre d'appareils qui seront retirés d'ici la fin de la décennie.



La flotte européenne a déjà été diminuée de plus de 2000 avions commerciaux depuis le début de la pandémie.