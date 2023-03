La production du Super Hornet sera abandonnée en 2025

Faute de nouvelle commande, le programme F/A-18 E/F Super Hornet de Boeing verra sa production définitivement arrêté fin 2025, après la livraison des derniers exemplaires commandés pour l'US Navy.



L'information a été annoncée d'une façon assez surprenante par Boeing le 23 février, l'avionneur souhaitant adapter son site de St Louis (Missouri ) à la montée en production d'autres programmes tels que les T-7A Red Hawk et MQ-25 Stingray, ainsi que pour des éléments de voilures des F-15EX Eagle II et 777X.



Boeing précise cependant que la production du Super Hornet pourra être prolongée jusqu'en 2027 s'il venait à remporter un nouveau client à international. On pense évidemment à L'Inde ou le F/A-18 E/F est en compétition avec le Rafale Marine de Dassault Aviation.



L'avionneur américain continuera cependant à travailler sur les modernisations des F/A-18 Super Hornet et EA-18G Growler en services jusqu'à la prochaine décennie.

Boeing a livré plus de 2 000 appareils de la famille F-18 depuis le lancement du programme en 1983. Le Super Hornet est pour sa part aussi en service en Australie et au Koweït.



(L'usine du F/A-18 E/F Super Hornet de Boeing, héritée de McDonnell Douglas, est située sur la plateforme aéroportuaire internationale de St. Louis Lambert. Photo © Boeing)