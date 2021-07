La partie avant de l'Airbus A321XLR prend forme

L'assemblage des sous-ensembles du premier Airbus A321XLR s'accélère. L'avionneur européen vient de démarrer l'assemblage du sous-ensemble avant du premier appareil dans son usine de Saint-Nazaire, alors que les six éléments le constituant avaient été livrés par STELIA Aerospace par convoi routier le 1er juillet dernier.



Ces différentes parties seront assemblées dans les prochaines semaines, avec l'ajout des équipements ainsi que de l'instrumentation nécessaire aux essais en vol pour le troisième trimestre 2021.



Le sous-ensemble avant sera ensuite transporté à Finkenwerder pour rejoindre les sections de fuselages arrière et central en vue de l'assemblage final du premier appareil.



Pour rappel, l'A321XLR pourra parcourir jusqu'à 700 nautiques de plus que l'actuel A321LR, atteignant un rayon d'action de 4 700 nm (8 700 km). Son entrée en service est prévue en 2023.



(Photo © Airbus)