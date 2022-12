La Nouvelle-Zélande prend son premier P-8A Poseidon

Quatre ans après la signature d'un accord entre la Nouvelle-Zélande et l'US Navy, Boeing vient de remettre à la Royal New Zealand Air Force (RNZAF) le premier des quatre P-8A Poseidon commandés.



L'appareil a été livré durant une cérémonie qui s'est tenue devant le Museum of Flight de Seattle le 7 décembre.



Les trois autres exemplaires sont attendus par la Nouvelle-Zélande en 2023. Les nouveaux avions de patrouille maritime viendront remplacer des P-3K2 Orion (six exemplaires en service) et seront basés à Ohakea.



Le soutien des appareils sera quant à lui assuré par Boeing Defence Australia.



(Photo © Boeing)