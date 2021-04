La nouvelle Flybe veut décoller cet été

La finalisation du rachat de Flybe par Thyme Opco (ancien actionnaire via Flybe Cyrus Capital) le 14 avril redonne des ailes à la compagnie aérienne régionale britannique qui veut désormais reprendre ses activités au cours de la saison estivale 2021.



Désormais baptisée Flybe Limited, la compagnie veut améliorer « la connectivité régionale à travers le Royaume-Uni » et créer « de nouvelles opportunités d'emploi dans l'industrie du transport aérien ».



Pour rappel, l'ancienne Flybe était la plus importante compagnie régionale européenne, avec ses 8 millions de passagers transportés par an et sa flotte de plus de 70 appareils qui reliaient 81 aéroports au Royaume-Uni et en Europe.



La compagnie aérienne d'Exeter avait déposé le bilan début mars 2020, alors que la crise sanitaire débutait tout juste au Royaume-Uni, connaissant d'importantes difficultés financières depuis des années. Elle employait plus de 2000 personnes.