La nouvelle compagnie ultra low-cost malaisienne MYAirline est prête au décollage

MYAirline a obtenu un certificat de transporteur aérien (CTA) de l'Autorité de l'aviation civile de Malaisie (CAAM). Valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, il constitue une étape importante vers le démarrage imminent des opérations aériennes de la nouvelle compagnie ultra low-cost malaisienne.



MYAirline exploitera une flotte composée d'Airbus A320. Elle a récemment réceptionné ses trois premiers appareils (MSN 4088, 4126, 5661), loués auprès d'Aviation Capital Group et Aircastle et motorisés par des CFM56-5B de CFM International.



Son actionnariat se répartit entre Zillion Wealth Bhd (88%), Trillion Cove Holdings Bhd (10%), et Rayner Teo Kheng Hock (2%), les deux premières étant détenues par Dato Goh Hwan Hua qui est par ailleurs directeur général de MYAirline. Il est décrit comme un entrepreneur à succès ayant fait fortune dans les technologies de l'information et des activités connexes en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour et en Indonésie.



La date de lancement et le réseau de la compagnie n'ont pas encore été dévoilés.



(Photo © MYAirline)