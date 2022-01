La nouvelle compagnie Fly Arna dévoile ses couleurs et s'oriente vers une flotte d'Airbus A320

Fly Arna, la future compagnie arménienne créée par le groupe Air Arabia et par l'Armenian National Interests Fund (ANIF) a dévoilé son identité visuelle le 14 janvier. Son nom est dérivé d'« ARmenian National Airlines ».



Annoncée en juillet 2021, la future compagnie aérienne porte-drapeau arménienne travaille actuellement à la délivrance de son CTA pour des premiers vols qui pourraient être lancés dès le mois de mai prochain depuis l'aéroport international Zvartnots d'Erevan.



Pour l'instant, peu de détails ont été officialisés quant à sa flotte et son réseau de destinations. Le PDG du groupe Air Arabia, Adel Al Ali, a cependant annoncé que Fly Arna adopterait le même modèle économique que la compagnie low-cost basée à Sharjah (EAU).



Elle s'oriente par ailleurs vers l'utilisation d'une flotte d'Airbus A320, qui proviendront ou non de la flotte d'Air Arabia, en fonction des disponibilités pour ce type d'appareils sur le marché.



Fly Arna entend cependant desservir prioritairement l'Asie centrale, la Russie et le Moyen-Orient. Les vols vers l'Europe ne sont pour l'instant pas à l'ordre du jour.



Pour rappel, toutes les compagnies aériennes arméniennes avaient été ajoutées à la liste noire de la Commission européenne en juin 2020, avec l'interdiction d'effectuer des vols réguliers vers l'UE depuis lors.



(Image © Fly Arna/Air Arabia)