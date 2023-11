La Norvège voit d'un mauvais oeil l'acquisition de Wideroe par Norwegian

L'autorité de régulation de la concurrence en Norvège a averti Norwegian que son projet d'acquisition de Wideroe était sur la sellette. Elle s'inquiète en effet d'une réduction du niveau de la concurrence sur le marché norvégien, qui nuirait aux consommateurs. « L'autorité envisage donc d'interdire l'acquisition », indique un communiqué.



Elle explique en effet que les services aériens sont essentiels en Norvège et que le rapprochement entre Norwegian et Wideroe ne laisserait que deux acteurs en concurrence sur le marché sur un certain nombre de routes. Il leur serait donc plus facile d'augmenter les prix et de réduire certaines fréquences.



L'autorité donne ainsi l'exemple des lignes directes entre Bergen et Trondheim ou Bergen et Stavanger, mais aussi plusieurs options de connexion entre des villes norvégiennes via Oslo ou Bergen.



Elle a communiqué ses objections aux deux compagnies, qui ont jusqu'au 8 décembre pour y répondre. Une décision sur la fusion doit être prise le 3 janvier 2024.



(Photo © Norwegian)