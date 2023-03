La Norvège va remplacer ses NH90 par des MH-60R Seahawk

Sans réel suspense, la Norvège a annoncé vouloir commander six hélicoptères MH-60R Seahawk de Sikorsky (Lockheed Martin) pour remplacer ses NH90 cloués au sol depuis juin dernier.



Les Romeo seront utilisés dans un premier temps par les garde-côtes norvégiens, mais ils seront également préparés pour pouvoir assurer des opérations anti-sous-marines.



Le ministre de la Défense de Norvège Bjorn Arild Gram précise aussi que l'introduction des MH-60R se fera en coopération avec le Danemark qui exploite des Seahawk depuis 2016. « Cela nous aidera à acquérir plus rapidement une capacité opérationnelle complète », a-t-il ajouté.



Les six hélicoptères seront livrés entre l'été 2025 et 2027, à condition que le gouvernement norvégien ait signé le contrat d'acquisition des machines avec les États-Unis à l'été 2023. Ce contrat est estimé à près de 12 milliards de couronnes norvégiennes (1,048 milliard d'euros).



La Norvège aura également la possibilité d'acheter jusqu'à trois hélicoptères destinés initialement à l'US Navy. Les Seahawk norvégiens seront basés à Bardufoss.



Le gouvernement norvégien avait décidé de mettre fin aux opérations de sa flotte de NH90 en juin dernier et de résilier l'intégralité du contrat avec NHIndustries, une décision motivée par le retard des livraisons et par la faible disponibilité des exemplaires livrés.



Treize NH90 avaient été livrés à la Marine royale norvégienne et à la Norwegian Coast Guard sur les 14 commandés.



(Photo © US Navy)