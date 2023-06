La Norvège en dit plus sur les futurs F-16 destinés à la Roumanie

L'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) et l'industriel norvégien Kongsberg ont prolongé et étendu le contrat de mise à niveau des chasseurs F-16 destinés à la Roumanie. Les chasseurs monoréacteurs de Lockheed Martin seront révisés puis entretenus afin qu'ils soient prêts à la vente. L'accord comprend également une assistance technique et un soutien à la formation du personnel technique roumain.



La valeur de ce nouveau contrat est supérieure à 700 millions de couronnes norvégiennes (59,6 millions d'euros).



Le Ministère norvégien de la Défense avait annoncé l'année dernière qu'il avait signé un contrat avec la Roumanie pour la vente de 32 de ses F-16A pour un montant de 388 millions d'euros, confirmant ainsi les intentions de Bucarest depuis deux ans.



Les anciens F-16 de la Force aérienne royale norvégienne (Luftforsvaret) seront livrés à la Roumanie en condition opérationnelle à partir de la fin de l'année, avec une ressource disponible qui permettra leur utilisation pendant une période minimale de 10 ans. Kongsberg Aviation Maintenance Services assurera la remise en service des F-16.



Pour rappel, la Roumanie a retiré ses derniers chasseurs MiG-21 LanceR encore opérationnels le 15 mai. La Force aérienne roumaine ne dispose plus aujourd'hui que des 17 chasseurs F-16 de seconde main acquis au Portugal.



(Photo © Kongsberg)