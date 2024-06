La modernisation des hélicoptères NH90 de quatre pays européens est lancée

L'Agence de gestion OTAN pour la conception, le développement, la production et la logistique de l'hélicoptère OTAN (NAHEMA) a signé un contrat majeur avec NHIndustries pour la modernisation des NH90 de quatre pays : Allemagne, Belgique, Italie et Pays-Bas.



Le contrat est valorisé à plus de 600 millions d'euros et vise à prolonger la durée de vie de la flotte de NH90, tant dans leur version transport tactique (TTH) que dans leur version navale (NFH).



Cette modernisation est articulée autour de la SRW3 (Software Release 3) qui renforcera les capacités opérationnelles du NH90, avec des équipements comme la liaison 22, un système électro-optique haute définition de nouvelle génération (LEOSS-T) et un sonar (OTS-90 Mark II), des équipements de navigation GNSS/FMS civils et l'intégration d'armements supplémentaires.



Le contrat porte tout d'abord sur la première phase de développement et de qualification qui sera mise en place sur des machines des forces armées italiennes (Marina Militare et Esercito italiano), avec de nombreux essais en vol menés depuis Tessera (Leonardo). Une deuxième phase, encore en cours de finalisation, verra le déploiement du SWR3 comme solution de retrofit pour plus de 200 hélicoptères NH90.



(Un NH90 NFH de la Marine italienne. Photo © NHI)