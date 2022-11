La mise en service de l'Airbus A321XLR glisse d'un trimestre

L'entrée en service du nouveau monocouloir long-courrier A321XLR d'Airbus est désormais annoncée pour le deuxième trimestre 2024. L'information a été donnée par l'avionneur européen durant de la présentation de ses résultats pour les neuf premiers mois l'année.



Airbus avait précédemment indiqué que la mise en service de l'A321XLR aurait lieu au début de l'année 2024, après un premier décalage lié à la mise en place de modifications imposées par les autorités de certification, en particulier par la FAA, concernant le réservoir structural RCT de 12 900 litres et les potentiels risques d'incendie. Les premiers A321XLR devaient initialement entrer en service à la fin de l'année prochaine.



En attendant, la campagne d'essais de l'A321XLR progresse, avec désormais un troisième avion aux essais en vol. FTV3 (MSN 11080, LEAP-1A) a ainsi effectué son premier vol le 20 octobre depuis Finkenwerder (Hambourg), arborant une livrée plus sobre que les précédentes. Cet appareil disposera pour sa part d'une instrumentation d'essai plus légère, se concentrant sur des travaux de maturité des éléments intérieurs de la cabine et sur la campagne de « route proving » constituée de vols se rapprochant au maximum des conditions opérationnelles pour prouver que l'appareil est apte à entrer en service. Il est ainsi équipé d'une cabine complète.



Pour rappel, cette nouvelle variante de l'A321neo disposera d'un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres) avec plus de 200 passagers et leurs bagages.

L'A321XLR sera certifié avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes, soit 4 tonnes de plus que pour la version A321LR et 7,5 tonnes de plus que pour l'A321-200 et l'A321neo standard.



(Photo © Airbus)