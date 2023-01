La Jordanie finalise une première commande de F-16 Block 70

La Force aérienne royale jordanienne (RJAF) a officiellement signé un contrat portant sur l'acquisition d'une première tranche de 12 chasseurs F-16 Block 70 neufs auprès des États-Unis le 19 janvier à Amman.



La Jordanie avait officiellement signé une lettre d'offre et d'acceptation avec Lockheed Martin pour 8 premiers exemplaires en juin 2022.



La Jordanie s'est intéressée à l'acquisition de 12 F-16 C Block 70 et 4 F-16 D Block 70 l'année dernière, avec une annonce du département d'État des États-Unis dans le cadre d'un potentiel contrat FMS (Foreign Military Sales), une commande alors estimée à 4,21 milliards de dollars.



Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de défense et de dissuasion militaire de la Jordanie, alors que la RJAF aligne aujourd'hui 44 F-16A et 15 F-16B, dont 16 exemplaires acquis d'occasion auprès de la Belgique à la fin des années 2000.



Les nouveaux F-16V jordaniens seront motorisés par des F100-GE-129D de General Electric. Ils seront assemblés à Greenville (Caroline du Sud),



(Photo © Forces armées jordaniennes)