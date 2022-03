La Grèce signe son contrat pour six Rafale supplémentaires

A l'occasion d'un déplacement de la ministre des Armées Florence Parly à Athènes, la Grèce a signé deux contrats avec Naval Group et Dassault Aviation, portant sur l'acquisition de trois frégates de défense et d'intervention et six Rafale neufs supplémentaires, d'une valeur estimée à 5,5 milliards d'euros.



Le contrat Rafale a été signé par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et le vice-amiral Aristidis Alexopoulos, directeur général de l'Armement et des Investissements du ministère grec de la Défense.



Il s'inscrit dans la continuité de celui signé l'année dernière pour dix-huit Rafale, la Grèce ayant déjà fait connaître son intention d'en acquérir 24 exemplaires au total. Le Parlement grec avait approuvé ce deuxième contrat en février.



Six appareils d'occasion, prélevés dans la flotte de l'armée de l'air et de l'espace, ont déjà été livrés en janvier. Les douze appareils neufs du premier contrat seront livrés à partir de la fin de l'année, jusqu'à l'été 2023. Les six derniers sont attendus à partir de l'été 2024.



« Ce nouveau contrat atteste de la confiance du gouvernement grec à l'égard du Rafale qui contribue déjà activement à garantir la souveraineté et l'indépendance opérationnelle de la Grèce. Une fois de plus, je suis honoré de la confiance renouvelée de l'Armée de l'Air grecque envers Dassault Aviation, reflétant près d'un demi-siècle de partenariat indéfectible. Je tiens également à assurer les Autorités grecques de notre engagement total à répondre pleinement à leurs attentes », a commenté Eric Trappier.



(Photo © C. Cosmao / Dassault Aviation)