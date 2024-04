Le gouvernement grec a signé une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) avec le constructeur d'hélicoptères américain Sikorsky le 5 avril, ouvrant la voie à l'achat de 35 hélicoptères UH-60M Black Hawk.



Ce contrat de quelque 1,95 milliard de dollars avait été avalisé par Athènes en décembre dernier. Les Black Hawk seront finalement assemblés aux États-Unis par Sikorsky et non par sa filiale polonaise PZL Mielec. Ils remplaceront des Bell UH-1.



Sikorsky a par ailleurs récemment livré trois des sept hélicoptères MH-60R Seahawk destinés à la marine grecque.



Pour rappel, la Grèce a également reçu l'approbation de Washington pour acheter jusqu'à 40 chasseurs F-35A à Lockheed Martin, la société mère de Sikorsky.



(Image © Sikorsky)