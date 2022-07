La Grèce accélère sur le F-35

Alors que le prochain contrat pour le F-35A de Lockheed Martin en Europe semblait acquis à la République tchèque, le Premier ministre de la République hellénique Kyriakos Mitsotakis vient d'annoncer qu'il venait de soumettre une lettre de demande officielle auprès du gouvernement américain en vue d'acquérir 20 F-35A pour former deux escadrons.



Cette déclaration fait suite au sommet 2022 de l'OTAN qui s'est tenu à Madrid les 29 et 30 juin. D'autres exemplaires pourraient aussi être acquis ultérieurement, Athènes ayant par le passé mentionné vouloir 20 autres F-35 en option.



Selon Kyriakos Mitsotakis, les premières livraisons à la Force aérienne grecque (HAF) devraient démarrer en 2027 ou 2028.



Pour rappel, une délégation du Joint Strike Fighter Program Office (JPO) du Pentagone s'était rendue à Athènes à la fin du mois de mai pour faire avancer le dossier.



Le remplacement des plus anciens F-16 de la HAF par des F-35A Lightning II est un projet qui a été mis officiellement sur la table par le ministre grec de la Défense Evángelos Apostolákis dès 2019. La Grèce s'était alors également lancée dans un important programme de modernisation de 80 de ses F-16C/D pour les rendre au niveau du standard Viper (F-16V).



(Photo © Lockheed Martin)