La future flotte d'A330 MRTT de la Force aérienne brésilienne est au complet

L'armée de l'air brésilienne (FAB) a pris livraison de son deuxième Airbus A330-200 le 3 novembre, un appareil qui sera ensuite transformé en A330 MRTT par Airbus Defense & Space afin d'ajouter, notamment, la capacité de ravitaillement en vol.



Comme prévu, le gros-porteur provient d'une proposition émanant de la compagnie aérienne brésilienne Azul. Comme le premier, cet avion est un ancien appareil d'Avianca motorisé par des Trent 700 de Rolls-Royce. Il était précédemment stocké en Europe et a rejoint le Brésil le 25 octobre dernier.



Les deux appareils portent désormais les immatriculations FAB 2901 et FAB 2902 et seront opérés par le deuxième Escadron du deuxième groupe de Transport de la FAB, basé sur l'aéroport international Galeão de Rio de Janeiro. La nouvelle dénomination de ce type d'appareils au sein de la Force aérienne brésilienne est le KC-30.



La Força Aérea Brasileira avait décidé de se doter d'une capacité de transport et de ravitaillement en vol plus importante que celle apportée par ses KC-390, notamment pour pouvoir projeter sa nouvelle flotte de chasseurs Gripen E/F (40 avions prévus au total). Elle a d'ailleurs réduit sa commande de KC-390 avec Embraer, ne souhaitant plus que 19 exemplaires, contre 22 précédemment (et 28 initialement).



La FAB s'était séparé de ses quatre vénérable Boeing KC-137 en 2013.



(Photo © Força Aérea Brasileira)