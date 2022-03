La future compagnie low-cost pakistanaise Fly Jinnah dévoile son identité visuelle

Fly Jinnah, la future compagnie low-cost créée par le groupe Air Arabia (actionnaire minoritaire) et le conglomérat pakistanais The Lakson Group, a dévoilé son identité visuelle le 9 mars. La nouvelle compagnie aérienne mise ainsi sur le rouge vif comme couleur principale pour refléter l'esprit jeune, dynamique et moderne.



Annoncée en septembre 2021, Fly Jinnah travaille actuellement à la délivrance de son CTA. Elle sera basée à Karachi et proposera dans un premier temps des liaisons intérieures à travers le Pakistan, avant d'étendre son réseau à l'international.

Pour l'instant, peu de détails ont été officialisés quant à sa flotte. Le président de Fly Jinnah, Iqbal Ali Lakhani, a cependant laissé entendre la compagnie se rapprocherait du même modèle économique que la compagnie low-cost basée à Sharjah (EAU), qui apportera en plus « le développement et la mise à niveau des ressources humaines locales ». Il n'est donc pas exclu que la startup opte pour une flotte d'Airbus A320, qui proviendront ou non de la flotte d'Air Arabia, en fonction des disponibilités pour ce type d'appareils sur le marché.



Une fois lancée, Fly Jinnah deviendra la première compagnie à bas coût du Pakistan et rejoindra Pakistan International Airlines, AirBlue , Serene Air et AirSial sur le marché domestique. Trois autres opérateurs privés, à savoir Q-Airlines, K2 Airlines, Jet Green Airlines (aussi soutenu par Air Arabia) sont également à différents stades administratifs visant à obtention de leurs CTA.



(Visuel © Fly Jinnah)