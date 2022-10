La France va commander 42 nouveaux avions de combat Rafale en 2023

C'est un contrat particulièrement attendu, même s'il ne viendra que confirmer les ambitions de l'actuelle Loi de programmation militaire (LPM 2019-2035) tout en venant combler le manque de capacité directement lié aux 12 Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) qui ont été vendus à la Croatie.



La proposition de budget 2023 pour la défense française, qui prévoit d'atteindre les 43,9 milliards d'euros, comprendra une commande de 42 avions de combat omnirôles auprès de Dassault Aviation et ses partenaires. Il s'agit de la tranche 5 (30 avions au futur standard F4) auxquels s'ajoutent les 12 Rafale de remplacement. Tous devraient être livrés entre 2027 et 2030.



La loi de finances prévoit également le retour des livraisons de Rafale pour la France l'année prochaine avec 13 exemplaires, après près de quatre ans d'interruption.



Pour rappel, la Croatie va moderniser son armée de l'air avec 12 appareils prélevés au sein de l'AAE (2 biplaces et 10 monoplaces) pour remplacer ses MiG-21 Bis/UM. Les premières livraisons des Rafale croates sont programmées pour l'année prochaine.



