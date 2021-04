La France suspend les vols en provenance du Brésil

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension de toutes les liaisons avec le Brésil « jusqu'à nouvel ordre », lors d'une intervention à l'Assemblée nationale.



Cette décision a été prise face à l'aggravation de la pandémie de covid-19 dans le pays sud-américain, le variant brésilien étant plus contagieux et plus mortel que les autres souches identifiées jusqu'alors.



Jusqu'à présent, les voyageurs en provenance du Brésil devaient présenter un test PCR négatif à l'embarquement, réaliser un autre test à l'arrivée en France et observer une période d'isolement de dix jours.