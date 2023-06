La France a pour la première fois testé un planeur hypersonique

La Direction générale de l'armement (DGA) a révélé avoir réalisé le premier essai en vol du démonstrateur technologique de planeur hypersonique VMaX le 26 juin.



Ce test a été effectué grâce au tir d'essai d'une fusée-sonde à partir du site de Biscarosse de DGA essais de missiles. Cette fusée embarquait le planeur hypersonique, un engin capable d'effectuer des trajectoires manoeuvrantes à plus de Mach 5 (6 000 km/h), voire bien plus, pour potentiellement échapper à des systèmes antimissiles.



« Ce premier démonstrateur contenait de nombreuses innovations technologiques embarquées. Son essai en vol, sur une trajectoire à longue portée très exigeante, constituait un défi technique inédit qui prépare l'avenir de notre feuille de route nationale hypervélocité » a déclaré la DGA dans un communiqué, sans plus de détails quant aux résultats de l'essai et sur les caractéristiques de VMaX. Les analyses techniques des nombreuses données récupérées sont en cours pour tirer les enseignements pour la suite des vols expérimentaux, a précisé le DGA.



La France entre ainsi dans le club très fermé des nations qui développent des planeurs hypersoniques, après les États-Unis, la Chine, la Russie et la Corée du Nord. La Russie a été le premier pays à se doter d'une telle technologie d'armements hypervéloces, à l'instar du missile Avangard.



(Photo © DGA)