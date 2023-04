La FNAM accueille trois nouveaux membres

La FNAM (Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers) a annoncé son élargissement à trois nouveaux membres : CMA CGM Air Cargo, easyJet et Newrest.



CMA CGM Air Cargo est devenu membre de la CSTA (Chambre syndicale du transport aérien), ce dont Pascal de Izaguirre, le président de la FNAM, se réjouit car la jeune compagnie est appelée à devenir un acteur majeur du secteur.



easyJet rejoint quant à elle le GPMA (Groupement des professionnels des métiers de l'aérien). La deuxième plus grande compagnie aérienne en France contribue à la connectivité du territoire depuis plus de vingt ans, y dessert 23 aéroports (dont sept sont utilisés comme bases) et emploie 1 800 salariés sous contrat français.



« Avec son fort ancrage régional easyJet rejoint la FNAM avec l'objectif de défendre les conditions permettant de maintenir le voyage abordable à tous partout en France. Cette collaboration permettra aussi de porter les défis environnementaux d'un secteur qui continue de s'investir dans sa transition environnementale », indique-t-elle dans un communiqué. Cette adhésion revêt une importance toute particulière pour la compagnie : son PDG Johan Lundgren est venu l'annoncer en personne en France.



Enfin, le groupe Newrest prépare son adhésion et devrait rejoindre la CSAE (Chambre syndicale de l'assistance en escale).



(Photo © CMA CGM Air Cargo)