La flotte de 737-800 cargo de Bluebird Nordic s'étoffe

AviaAM Leasing annonce la livraison d'un deuxième 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) à Bluebird Nordic. L'appareil a été converti par Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company (GAMECO) à Canton (Chine).



Pour rappel, AviaAM Leasing appartient, comme Blueb ird Nordic, au groupe Avia Solutions (ASG).



Bluebird Nordic compte ajouter 25 appareils tout cargo à sa flotte dans les quatre ans pour profiter des opportunités qui se présentent dans le domaine du fret aérien à la suite de la pandémie.



Basé sur l'aéroport international de Keflavík, l'opérateur ACMI islandais assure des vols pour des grands intégrateurs comme DHL, UPS et ASL/FedEx. Il opère également des vols de transport de fret vers et depuis l'Islande pour son propre compte grâce à des accords interlignes avec UPS, Emirates et Aer Lingus par exemple.



Bluebird Nordic a récemment acquis trois Boeing 777-300ER en leasing par le biais de sa maison-mère ASG, des appareils qui seront vidés de leurs sièges pour pouvoir transporter du fret en tant que « preighter » (avion cargo temporaire, charge maximale de 60 tonnes) puis définitivement convertis ensuite en avions tout cargo à partir de 2024 pour pouvoir emporter plus de 100 tonnes de fret.



(Photo © Bluebird Nordic)