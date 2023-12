La famille PT6 de Pratt & Whitney Canada vient de souffler ses 60 bougies

Aujourd'hui 12 décembre marque le 60e anniversaire de la famille de moteurs PT6 de Pratt & Whitney Canada (groupe RTX), un moteur qui s'est notamment imposé face aux moteurs à pistons dans l'aviation générale à voilure fixe avec la grande famille PT6A.



Avec plus de 64 000 moteurs livrés pour équiper près de 21 000 aéronefs, le PT6 continue de rapprocher les communautés et demeure le moteur le plus populaire de sa catégorie dans les segments de l'aviation générale et des hélicoptères.



« Le moteur PT6 est révolutionnaire sur le plan technique et d'une grande polyvalence » a déclaré Maria Della Posta, la présidente de Pratt & Whitney Canada. « C'est la raison pour laquelle le moteur a pavé la voie aux réussites et à la modernisation de l'ensemble de l'industrie de l'aviation générale, en plus de propulser 155 types d'aéronefs différents à ce jour. Le succès du PT6 démontre bien qu'avec un seul produit et une équipe dévouée, on réussit faire évoluer toute une industrie, année après année. Son rayonnement mondial en fait invariablement le moteur de choix pour les marchés et les missions pour lesquels il a été conçu » a-t-elle ajouté.



La famille des moteurs PT6 a ainsi accumulé plus de 500 millions d'heures de vol sur six décennies. Et les choses ne sont pas près de s'arrêter en si bon chemin, le motoriste canadien pouvant s'appuyer sur la nouvelle famille PT6 E-Series depuis le début de la décennie.



Cette nouvelle génération de moteurs destinée à l'aviation générale introduit ainsi pour la première fois un système intégré de commande électronique de moteur et d'hélice à deux canaux sur ce segment de marché (PT6E-66XT pour le TBM 960 et -67XP pour le PC-12 NGX).



(Image © Pratt & Whitney Canada)