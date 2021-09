La famille Airbus A320 bientôt équipée d'une vision améliorée

C'est une petite révolution qui se prépare dans le monde de l'aviation commerciale. Airbus va proposer un système EFVS (Enhanced Flight Vision System) optionnel pour sa famille de monocouloirs.



L'information a été révélée au mois d'août par l'équipementier américain Collins Aerospace (Raytheon Technologies) qui fournira les différents capteurs destinés à réaliser une vue en réalité augmentée à destination des pilotes pour les aider lors des approches par mauvaise visibilité.



Airbus a ainsi sélectionné la dernière génération de capteurs EVS de Collins qui seront montés au niveau du nez des appareils, plusieurs caméras infrarouges et à lumière visible permettant d'améliorer la visibilité de la piste lors des approches finales, et ce, dans toutes les conditions météorologiques (brouillard, précipitations...). L'image ainsi améliorée sera logiquement retransmise à l'équipage via les afficheurs tête haute (HUD), en superposition des informations déjà présentes.



Collins Aerospace précise aussi que si cette solution sera initialement proposée sur la famille de monocouloirs A320/A320neo d'Airbus, il ne cache pas son intention de la pousser vers d'autres plateformes de l'avionneur européen à l'avenir. Une mise à niveau de certains appareils Airbus déjà en service sera également proposée.



« Grâce aux nouvelles réglementations EFVS, nous sommes en mesure d'exploiter cette technologie pour les compagnies aériennes du monde entier qui souhaitent optimiser leurs opérations », a déclaré Dave Nieuwsma, président de la branche Avioniques de Collins Aerospace. « Les exploitants d'Airbus qui adopteront l'EFVS bénéficieront d'un avantage concurrentiel qui se traduira directement par une ponctualité améliorée, des coûts d'exploitation et des économies de carburant » a-t-il ajouté.



Les systèmes de vision améliorée sont déjà disponibles pour l'aviation d'affaires depuis des années. Certaines compagnies aériennes cargo, notamment à l'instar de FedEx aux États-Unis, utilisent aussi l'EFVS depuis plus d'une décennie pour améliorer leurs opérations, mais via des STC particuliers. En Europe, ATR propose une version améliorée en option via sa solution ClearVision pour sa sérié -600, un dispositif déployé pour la première fois sur un ATR 72-600 de la compagnie britannique Aurigny Air Services fin 2019 pour améliorer ses opérations par temps de brouillard.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)