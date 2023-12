La famille A320neo d'Airbus fait son entrée chez Air France-KLM

Le premier Airbus A321neo de Transavia Holland a été livré le 15 décembre à Hambourg Finkenwerder. Il doit rejoindre l'aéroport Schiphol d'Amsterdam le 19 décembre.



Cet appareil (MSN11702) est loué auprès d'Air Lease Corporation (ALC) et provient de la commande de 100 exemplaires passée par Air France-KLM fin 2021 pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Holland, et de renouveler et de faire croître celle de Transavia France.



Cette commande était assortie de droits d'achat sur une soixantaine d'appareils supplémentaires. Tous seront motorisés par des LEAP-1A de CFM International.

Transavia France doit également réceptionner son 1er A320neo au début de l'année prochaine.



ALC précise que six autres A321neo seront livrés à Transavia dans le cadre de ses contrats de leasing à long terme.



L'A321neo de la compagnie low-cost est configuré avec une cabine monoclasse de 232 sièges (SL3710 de Recaro).



(Capture © Transavia)