La FAA rétrograde le Mexique en catégorie 2

La FAA a annoncé que le Mexique était passé en catégorie 2 dans son classement IASA.



L'institution a jugé que les autorités du pays chargées de la supervision de l'aviation civile ne respectaient pas les standards de l'OACI.



Cette rétrogradation ne remet pas en question la desserte actuelle des Etats-Unis par les compagnies mexicaines mais les empêche d'augmenter leurs services. Elle va également entraîner une vigilance accrue des autorités américaines envers leurs vols.



Par ailleurs, les compagnies américaines ne sont plus autorisées à commercialiser et à apposer leur code sur des vols opérés par des compagnies mexicaines - cela touche notamment le partenariat de Delta Air Lines et Aeromexico.



(Photo © Delta Air Lines)