La FAA certifie le PW812D de Pratt & Whitney Canada, qui équipera le Falcon 6X de Dassault

Pratt & Whitney Canada annonce que la FAA a à son tour octroyé sa certification au moteur PW812D, qui doit motoriser le Falcon 6X de Dassault. Le moteur avait déjà été certifié par l'EASA et Transports Canada.



Le PW812D a cumulé plus de 6 100 heures d'essais, dont plus de 1 150 heures en vol.



« Nous félicitons Pratt & Whitney Canada d'avoir obtenu la certification FAA pour le moteur PW812D », a déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation. "Ensemble, le moteur PW812D et l'avion Falcon 6X constituent une combinaison gagnante, conçue pour établir la référence en matière de rendement énergétique, de performances et de confort. Cette étape importante nous rapproche de l'entrée en service du Falcon 6X, prévue pour la mi-2023. »



Appartenant à la famille PW800, il reprend des technologies du GTF (mais pas le réducteur). Il devrait nécessiter 40 % de travaux de maintenance programmée en moins que les moteurs de la même classe, et réduire de 20 % les inspections.



(Photo © Pratt & Whitney Canada)