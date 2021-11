La division MRO de Saudia renforce un partenariat stratégique avec Thales

(Dubai Airshow 2021) Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), filiale à 100 % de Saudi Arabian Airlines Holding, a signé un protocole d'accord avec Thales visant à formaliser leur partenariat dans les services de maintenance premium.



Le MoU a été signé le jour de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, en présence d'Ibrahim A Al-Omar, directeur général de Saudia Airline, et de Patrice Caine, le PDG de Thales.



Avec cet accord MRO Platinum Care, les deux groupes entendent renforcer leur coopération à la fois pour des services de maintenance en ligne et la mise en place d'un partenariat industriel portant sur la réparation de pièces détachées aéronautiques.

SAEI bénéficiera du soutien et de l'expertise des spécialistes de Thales pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques industrielles et technologiques qui lui permettront de se positionner à l'avant-garde du marché MRO.



« Nous sommes fiers d'être associés à cette formidable aventure et reconnaissants de la confiance que vous témoignez à Thales. Cet accord entre nos deux groupes, qui conforte un partenariat de longue date, atteste la qualité de nos produits et services et notre volonté constante d'accompagner le Royaume dans la concrétisation de ses objectifs et de sa Vision à l'horizon 2030 » a déclaré à cette occasion Patrice Caine.



Pour rappel, SAEI est l'une des entités MRO les plus importantes du Moyen-Orient. Son implantation principale se situe sur la plateforme internationale King Abdul Aziz de Djeddah.



(Photo © Thales)