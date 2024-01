La DGAC teste le système 4-Flight au centre en-route de la navigation aérienne Nord

La DGAC (Direction générale de l'aviation civile) a annoncé l'ouverture d'une période d'utilisation opérationnelle programmée du système de contrôle aérien en-route 4-Flight au centre en-route de la navigation aérienne (CRNA) Nord. Elle se prolongera jusqu'au 14 février. Elle a pour objectif d'exposer le nouveau système à son environnement opérationnel, ce qui permettra notamment l'accompagnement des personnels opérationnels dans sa prise en main.



Cet essai est réalisé en coordination avec les aéroports et les compagnies aériennes, qui ont ajusté en amont leurs programmes de vols pour réduire au maximum le risque de perturbations. La concertation a été d'autant plus essentielle ici que le CRNA Nord gère notamment le trafic des aéroports parisiens ; tout retard a donc un impact accru sur les opérations compte tenu de la densité de ce trafic.



Pour rappel, la DGAC avait annoncé l'adoption et le déploiement du système 4-Flight, conçu avec Thales, en 2019. Il s'agit d'un projet majeur dans le cadre de la modernisation du système français de gestion du trafic aérien, qui doit doter les contrôleurs d'outils innovants pour traiter un trafic dense et complexe, en toute sécurité et plus efficacement.



Le système est déjà en service au CRNA Est (centre de Reims, site-pilote du programme) depuis juin 2022 et au CRNA Sud-Est (Aix-en-Provence) depuis décembre de la même année. Le basculement au CRNA Nord (Athis-Mons) est prévu pour l'automne prochain. Suivront les CRNA Ouest (Brest) et Sud-Ouest (Bordeaux). Ainsi, en 2026, tous les contrôleurs aériens d'opérer avec un système uniforme sur l'ensemble de l'espace aérien français.



(Image © DGAC)