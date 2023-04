La DGA tient le deuxième H160 de la flotte intérimaire de la Marine nationale

La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné le deuxième hélicoptère H160 de la flotte intérimaire (FI) de la Marine nationale le 27 mars sur le site de Babcock au Cannet-des-Maures.



La DGA avait initialement commandé quatre H160 en janvier 2020, sous contrat de location-vente auprès du groupement formé par Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopters Engines. Deux autres exemplaires avaient été ajoutés à ce contrat en mai 2021. Le premier H160 avait été réceptionné le 17 mai 2022. Tous les exemplaires restants sont attendus avant la fin de l'année.



La DGA rappelle que ces six H160 prendront la relève des Caïman Marine (NH90 NFH), Dauphin et Panther sur des missions de service public et intervention depuis la terre, notamment Secmar (Search and Rescue ou Secours maritime), permettant le déploiement à bord des navires de la Marine des hélicoptères ainsi rendus disponibles, pour y remplir leur mission première d'hélicoptères de combat aéromaritime. Ils seront basés sur les BAN de Lanvéoc-Poulmic et d'Hyères ainsi que sur l'aéroport de Cherbourg, assurant ainsi durant 10 ans des missions de recherche et sauvetage en Atlantique, dans la Manche et en Méditerranée.



Ils seront adaptés aux missions SAR, avec notamment l'installation d'un treuil, d'une console couplée au système optronique Euroflir 410 de Safran Electronics & Defense, l'intégration d'un bac étanche ainsi que d'un mur médical aux standards SAMU.



La flotte intérimaire des nouveaux hélicoptères de la Marine nationale prépare l'arrivée des futurs H160M Guépard qui font quant à eux partie du contrat du futur hélicoptère interarmées léger (HIL), avec 169 exemplaires destinés à l'armée de Terre (80), à la Marine nationale (49) et à l'armée de l'Air et de l'Espace (40) et livrables à partir de 2027.



(Photo © Marine nationale / Sébastien Richard)