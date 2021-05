La DGA prend deux H160 de plus pour la Marine nationale

La Direction générale de l'armement (DGA) a notifié auprès d'Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopter Engines la tranche optionnelle portant sur les deux derniers H160 de la flotte intérimaire (FI) marine.



Ces deux nouveaux exemplaires viendront ainsi rejoindre les quatre H160 déjà contractualisés en 2020, dont le premier est en cours d'assemblage dans l'usine Airbus Helicopters de Marignane.



Pour rappel, ces H160 FI contribueront au développement de la version militaire de l'appareil (H160M Guépard), avec 169 exemplaires devant être contractualisés par la France dans le cadre du programme d'Hélicoptère Interarmées Léger (HIL) lancé en 2017. Ce programme vise à remplacer cinq flottes d'hélicoptères des forces armées françaises.



Les six H160 FI configurés pour le sauvetage en mer seront quant à eux mis en oeuvre progressivement à partir de mai 2022, sur la base aéronavale (BAN) de Lanvéoc-Poulmic, l'aéroport de Cherbourg et la BAN d'Hyères.



