La dernière génération d'hélicoptères Apache se déploie au Royaume-Uni

Le programme de remplacement des Apache AH Mk.1 (version du AH-64D produite par AgustaWestland) de l'armée britannique progresse. Les premiers AH-64E destinés à l'armée de Terre britannique sont désormais en phase d'essais, avec une première machine effectuant des tests en vol. Un total de 14 exemplaires a par ailleurs déjà été livré sur les 50 commandés à Boeing en juillet 2017. Un premier escadron de 8 appareils doit être opérationnel dès cette année.



L'AH-64E de l'Army Air Corps (AAC) était d'ailleurs présenté pour la première fois publiquement le 20 janvier dernier sur la base aérienne de Wattisham, l'occasion d'officialiser un important contrat de soutien avec Boeing valorisé à 348 millions de dollars. Ce contrat de services et de formation à long terme (LTTSS), qui s'étend jusqu'en 2040, va permettre de soutenir l'armée britannique à Wattisham dans les domaines de la maintenance, de l'ingénierie, de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion logistique.



L'avionneur américain va également fournir des formations pour les équipages et le personnel de maintenance depuis son site de Middle Wallop (Hampshire). Plus de 200 emplois vont ainsi être créés au Royaume-Uni au cours des quatre premières années dans le cadre de ce contrat de services.



Les 50 AH-64E britanniques, dénommés Apache Guardian, sont des hélicoptères Apache AH Mk.1 reconstruits et modernisés au nouveau standard. Ils bénéficient d'une nouvelle avionique, de nouveaux capteurs et de systèmes d'armes améliorés par rapport à la version entrée en service en 2001 au Royaume-Uni. Les performances ont également été améliorées avec un nouveau système de transmission de puissance et des pales du rotor principal redessinées. Il affiche une vitesse maximale de 300 km/h. Selon le ministère de la Défense britannique (MOD), les nouveaux hélicoptères de combat britanniques pourront également détecter 256 cibles potentielles simultanément, en donnant la priorité aux menaces les plus urgentes en quelques secondes, et ce jusqu'à une distance de 16 km.



Le programme de renouvellement des Apache de l'armée de Terre britannique doit se conclure en 2024, date du retrait effectif des Apache Mk.1.



Photo © Ministry of Defence (MOD)