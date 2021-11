La Croatie confirme l'acquisition de douze Rafale d'occasion

Le ministre croate de la Défense, Mario Banozić, a signé deux accords avec Florence Parly, la ministre des Armées, et Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



Le premier, contrat d'Etat à Etat, porte sur l'acquisition de douze avions de combat Rafale prélevés sur la flotte de l'armée de l'Air et de l'Espace française (deux biplaces et dix monoplaces), au standard F3R, avec moyens d'emport. Il s'accompagne d'un accord sur la formation des équipages de l'armée de l'Air croate. Les premières livraisons pourraient intervenir à partir de la fin 2023.



Le second, conclu avec Dassault Aviation, est un contrat de soutien logistique. Il porte sur la mise à disposition des moyens de soutien de la flotte de chasseurs multirôle, notamment un complément de rechanges sur une durée de trois ans.



Dassault Aviation rappelle que la sélection du Rafale par l'armée croate avait été annoncée en mai. Un appel d'offres avait été émis pour le remplacement de MiG-21 Bis/UM, dans lequel le Rafale était en compétition avec le F-16V de Lockheed Martin, le JAS-39 C/D Gripen de Saab et des F-16 Block 30 d'occasion d'Israël.



(Photo © C. Cosmao / Dassault Aviation)