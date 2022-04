La connectivité EAN à bord de plus de 265 avions de ligne en Europe

Alors qu'Inmarsat et Deutsche Telekom viennent de fêter les trois ans de leur solution de connectivité commune EAN (European Aviation Network), cette solution est désormais activée sur plus de 265 appareils commerciaux sur le continent.



À ce jour, plus de 50 millions de passagers ont ainsi bénéficié de cette connectivité à haut débit sur plus de 420 000 vols à travers le continent avec British Airways, Iberia, Vueling et AEGEAN, la compagnie grecque ayant officialisé son adoption en février, avec une partie de ses monocouloirs déjà équipés.



Inmarsat rappelle que British Airways est devenue la première compagnie opératrice de la solution en mars 2019. Toute la flotte court/moyen-courrier de la compagnie britannique flotte court-courrier est désormais équipée et le nombre d'avions connectés va encore croître dans les années à venir avec le déploiement le déploiement de la solution dans les flottes d'Iberia et Vueling (également compagnie du groupe IAG).



La solution EAN a été développée par Inmarsat et Deutsche Telekom, en partenariat avec des sociétés européennes de premier plan telles que Thales, Nokia, Airbus, Cobham et Eclipse Technics. Elle propose un débit de 100 MPS en utilisant une technologie 4G LTE (bientôt 5G) grâce à un réseau Air-to-Ground. Elle offre également le temps d'installation le plus rapide jamais enregistré pour une solution de connectivité, ne nécessitant que sept heures par avion.



(Photo © British Airways)