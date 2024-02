L'appel d'offres NMH (New Medium Helicopter) a été officiellement lancé par le ministère de la Défense britannique (MoD) le 27 février sous la forme d'une phase dénommée ITN (Invitation to Negotiate).



Trois industriels s'affrontent pour remporter cette compétition, avec à la clé un contrat pour une quarantaine d'hélicoptères. Les trois soumissionnaires présélectionnés sont Airbus Helicopters UK avec le H175M (en photo), Leonardo Helicopters UK avec l'AW149 et Lockheed Martin UK avec le Sikorsky S-70M Black Hawk.



Les propositions seront évaluées jusqu'en 2025 avec, à l'issue, l'attribution du contrat.



Annoncé en 2022 mais reportée quatre fois, la compétition du programme NMH vise notamment à remplacer les 23 SA 330E Puma HC2 de la Royal Air Force ainsi que les AS365 Dauphin du Special Air Service.



