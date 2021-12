La Compagnie se lance sur l'Afrique avec Afrijet

La Compagnie a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison à partir du 16 décembre entre Paris et Libreville. Deux vols hebdomadaires seront assurés en partenariat avec Afrijet.



Les deux partenaires se chargeront de la commercialisation du vol sur leur marché respectif. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Afrijet qui nous permet d'accéder au marché « affaires » du continent Africain qui est un marché dynamique et résilient malgré la crise », commente Christian Vernet, le président de La Compagnie.



Cette nouvelle liaison a deux origines. Elle remplace tout d'abord la ligne entre Paris et Tel Aviv que le transporteur a de nouveau dû reporter en raison des restrictions imposées par Israël dans le cadre de la crise sanitaire. « Nous sommes toujours intéressés par ce marché mais préférons saisir des opportunités qui présentent davantage de garanties pour La Compagnie », explique le PDG.



Elle s'inscrit également dans le cadre de la volonté de diversification de La Compagnie. Même avec la liaison vers Tel Aviv et ses contrats de charters, son programme de vols vers New York lui laissait la latitude de se positionner sur d'autres marchés. Christian Vernet avait déjà laissé entendre à la rentrée que des opérations pourraient être lancées vers un continent qu'elle ne fréquentait habituellement pas en dehors de ses opérations charter.



(Photo © La Compagnie)