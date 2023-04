La compagnie low-cost FlyArystan bientôt dissociée d'Air Astana

Le gouvernement kazakh travaille sur un projet de séparation juridique d'Air Astana et sa filiale FlyArystan. Selon Almaz Ydryssov, vice-ministre de l'Industrie et du Développement des infrastructures du Kazakhstan, le processus pourrait aboutir en 2024 faisant de FlyArystan une compagnie indépendante à part entière. Elle a démarré ses activités commerciales en mai 2019 en tant que première compagnie low-cost du Kazakhstan. Elle aligne aujourd'hui 14 avions de la famille A320 - dont cinq A320neo - des appareils déployés sur une quinzaine de lignes intérieures et internationales.