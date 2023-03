La compagnie flydubai, filiale d'Emirates, affiche des résultats records

Flydubai, la compagnie low-cost du groupe Emirates a enregistré un bénéfice historique de 1,2 milliard de dirhams AED (327 millions de dollars) pour son exercice 2022, en hausse de 43 % par rapport à 2021. Ce bon résultat conforte son modèle économique « fondé sur la rentabilité et l'agilité ».



La compagnie aérienne basée à Dubaï a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dirhams AED (2,5 milliards de dollars) contre 5,3 milliards de dirhams AED (1,4 milliard USD) un an plus tôt, une augmentation de 72% liée à la reprise progressive du trafic dans la région ainsi que vers l'Asie. L'activité a également été portée par les derniers mois de l'Expo 2020 à Dubaï, ainsi que par les vols opérés pour la Coupe du monde à Doha.



La compagnie flydubai a ainsi transporté 10,6 millions de passagers, une augmentation de 89% par rapport à 2021.



Flydubai explique aussi qu'elle a réceptionné 17 nouveaux appareils l'année dernière, nouveau record, ce qui a porté sa flotte à 74 appareils au 31 décembre: 32 Boeing 737-800, 39 Boeing 737 MAX 8 et 3 Boeing 737 MAX 9. Deux Boeing 737-800 ont été restitués aux loueurs à la fin de leur bail.



La compagnie a par ailleurs signé un accord ACMI (avions, équipage, maintenance et assurance) avec Smartwings pour quatre 737-800 en renfort au cours du dernier trimestre, lui permettant même d'exploiter 78 appareils.



Enfin, la compagnie flydubai a recruté 1 300 personnes sur l'année, nouveau record.



