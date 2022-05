La Compagnie désormais certifiée IOSA par l'IATA

La Compagnie a décroché sa certification IOSA (IATA Operational Safety Audit), qui confirme que ses opérations sont réalisées conformément aux exigences internationales de sécurité.



Elle souligne que cette certification va lui permettre d'obtenir des accords avec de nouvelles compagnies.



Christian Vernet, son président, explique en effet : « Nous sommes fiers d'avoir passé cet audit complexe haut la main. La qualité et la sécurité rigoureuse de nos opérations, qui sont bien sûr une priorité absolue, sont à présent reconnues à l'échelle internationale. Cette certification nous permet de franchir une nouvelle étape dans le développement de La Compagnie, de nous ouvrir à de nouvelles opportunités stratégiques et à des accords avec d'autres compagnies aériennes. »



La Compagnie rappelle la certification IOSA regroupe près de 1 200 standards correspondant aux réglementations OACI, FAA et JAA.



(Photo © La Compagnie)